Kreis Bad Kreuznach

Corona im Kreis Bad Kreuznach: Inzidenz klettert auf 1867,8

Der Aufwärtstrend der Corona-Zahlen im Kreis Bad Kreuznach setzt sich weiter fort. Wie die Corona-Stabsstelle der Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hat, stieg die Siebentages-Inzidenz stark an auf 1867,8. Am Vortag hatte sie noch bei einem Wert von 1733,0 gelegen.