Corona im Kreis Bad Kreuznach: Auch am Donnerstag keine neuen Infizierten

Kreis Bad Kreuznach. Die Infektionsrate mit dem Coronavirus im Kreis Bad Kreuznach ist weiterhin stabil. Keinerlei Veränderungen gegenüber dem Dienstag, meldet die Kreisverwaltung in ihrem täglichen Corona-Bericht.

Demnach stehen noch immer neun mit dem Coronavirus infizierte Personen in der Betreuung des Gesundheitsamtes des Kreises. Schon seit dem 14. Mai wurden zwischen Kirn und Bad Kreuznach keine Neuinfektionen mehr gemeldet. Die mit 37 Prozent aller Covid-19-Fälle am stärksten betroffene Altersgruppe sind die 40- bis 59-Jährigen, schreibt die Kreisverwaltung in ihrem täglichen Bericht.