Kreis Bad Kreuznach

Corona im Kreis Bad Kreuznach: 81 neue Fälle

Im Kreis Bad Kreuznach wurden am Dienstagmittag 81 Neuinfektionen gemeldet, das sind 49 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet stieg auf 248,8 (am Vortrag lag sie noch bei 230,6).