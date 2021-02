Kreis Bad Kreuznach

Corona im Kreis Bad Kreuznach: 24 neue Infizierte

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist seit dem letzten Update (Donnerstag, 14 Uhr) um 24 gestiegen und liegt inzwischen bei insgesamt 3945. 26 dieser Personen sind so schwer an Covid-19 erkrankt, dass sie wegen ihrer Symptome in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Insgesamt sind bisher 105 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben.