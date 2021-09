Corona im Kreis Bad Kreuznach: 16 neue Fälle

Es befinden sich drei Personen in stationärer Behandlung, davon ist eine Person vollständig geimpft. Insgesamt sind bisher 143 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben. Aktuell stehen 334 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Innerhalb der letzten 7 Tage (12.09.- 18.09.2021) wurden folgende Fallzahlen in den Verbandsgemeinden gemeldet:

· Stadt Bad Kreuznach: 94

· VG Bad Kreuznach: 3

· VG Rüdesheim: 15

· VG Nahe-Glan: 3

· VG Lalo-Stromberg: 17

· VG Kirner Land: 7

Leitindikatoren für Warnstufen gem. der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung:

7-Tages-Inzidenz des Landkreises Bad Kreuznach: 85,7

7- Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz des Versorgungsgebietes Rheinhessen-Nahe: 2,3

Anteil Intensivkapazität Rheinland-Pfalz: 5,19

Aktuell befindet sich der Landkreis Bad Kreuznach in Warnstufe 1!