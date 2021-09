Kreis Bad Kreuznach Corona im Kreis Bad Kreuznach: 13 neue Infizierte Die Gesamtzahl mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist seit Mittwoch um 13 gestiegen und liegt bei insgesamt 7028. Es befinden sich acht Personen in stationärer Behandlung, davon sind drei Personen vollständig geimpft.

Insgesamt sind bisher 143 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben. Aktuell stehen 242 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden folgende Fallzahlen in den Verbandsgemeinden gemeldet:Stadt Bad Kreuznach: 40, VG Bad Kreuznach: 6, VG Rüdesheim: 22, VG Nahe-Glan: 20,VG Lalo-Stromberg: 3,VG Kirner Land: 12. Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises Bad Kreuznach: 64,9, Sieben-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz des Versorgungsgebietes Rheinhessen-Nahe: 2,6, Anteil Intensivkapazität Rheinland-Pfalz: 4,22. Aktuell befindet sich der Landkreis in Warnstufe 1.