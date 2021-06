Corona hin, Corona her: 500 feiern große Party rund um Kreuznacher Schirmbar

Partyszenen rund um die Schirmbar und Pauluskirche bis hin zum Kiosk an der Geesebrick in Bad Kreuznach haben den Protest von Anwohnern auf den Plan gerufen: Mit einem Video, das dem Oeffentlichen Anzeiger vorliegt, dokumentiert ein Neustadtbewohner, was dort am vergangenen Samstag los war. „Die Gäste haben gefeiert, keinen Abstand gehalten und trugen keine Masken“, kritisiert der Mann. Polizeichef Christian Kirchner von der Polizeiinspektion Bad Kreuznach bestätigt: „Da wurde sich definitiv nicht an die Corona-Regeln gehalten.“ Dem widerspricht Udo Braun, einer der beiden Gastronomen der Schirmbar.