Hargesheim

Jahr für Jahr ist es das gleiche Schauspiel vor dem Festspielhaus in Bayreuth: Politiker und Prominente nutzen den roten Teppich für den großen Auftritt, lächeln in die Kameras und inszenieren sich als Kunstliebhaber. Künstler wie Stefan Vinke, der seit Jahren in Bayreuth und weltweit als Wagner-Tenor Erfolge feiert, erlebten mit Beginn der Corona-Pandemie, wie diese Liebhaberei von jetzt auf gleich erlosch.