Corona: Fünf Tote zu beklagen

Kreis Bad Kreuznach

Seit dem letzten Update am Sonntag (11 Uhr) ist die Zahl der Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben, um 19 gestiegen. Seit dem Beginn der Pandemie haben sich im Kreis Bad Kreuznach insgesamt 3448 mit dem Coronavirus infiziert. 19 Erkrankte befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Leider sind zwischenzeitlich fünf weitere infizierte Personen gestorben. Hierbei handelt es sich um eine 88-jährige, eine 90-jährige und eine 94-jährige Frau sowie einen 77-jährigen und einen 98-jährigen Mann. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit Covid 19 auf insgesamt 81 im Kreisgebiet.