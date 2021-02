Corona führt zu bewussterem Einkaufen: Beraterin Jasmin Link aus Stromberg gibt Tipps für den Home-Office-Stil

Während sich einige Menschen in Zeiten von Lockdown, Homeoffice und Homeschooling nach wie vor so kleiden, als ob sie das Haus verlassen würden, gibt es auch Zeitgenossen, die die Kamera bei der Zoom-Konferenz einfach ausschalten und den gesamten Tag im Schlafanzug verbringen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen kommt ja sowieso keiner vorbei. Wir haben mit Typ- und Stilberaterin Jasmin Link aus Stromberg darüber gesprochen, wie man es schafft, auch in Pandemiezeiten nicht völlig zu verwahrlosen, wie man sich für Onlinekonferenzen stilecht kleidet, wie sich der Einzelhandel für die Zeit nach dem Lockdown rüsten kann und wie die Krise unser Konsumverhalten beeinflusst.