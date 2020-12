Kreis Bad Kreuznach/Rheinhessen

Bei den Winzern läuten die Alarmglocken – wie in fast allen landwirtschaftlichen Branchen. Die Natur fordert ihr Recht, es stehen dringend notwendige Arbeiten in den Weinbergen, aber auch in den Betrieben an. Doch es fehlen vielerorts die helfenden Hände. „Die Lage ist sehr, sehr angespannt“, sagt Dr. Thomas Höfer.