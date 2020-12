Bad Sobernheim

Während das öffentliche Leben langsam wieder anläuft, steht es für Künstler noch still. Ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Die Corona-Pandemie bescherte auch Sängerin Ully Mathias die Absage aller Auftritte – bis auf Weiteres. Bei einer Hochzeit Mitte März in Meisenheim waren nur fünf Menschen erlaubt.