Corona: Ein weiteres Todesopfer

Aktuell stehen 489 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. 20 dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Insgesamt starben bereits 100 Menschen im Kreis Bad Kreuznach in Zusammenhang mit Covid-19. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden folgende Fallzahlen in den Verbandsgemeinden gemeldet: 48 in der Stadt Bad Kreuznach, 21 in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach, 25 in der Verbandsgemeinde Rüdesheim, 40 in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, 16 in der Verbandsgemeinde Lalo-Stromberg und 36 in der Verbandsgemeinde Kirner Land. Die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises bei 121,3.