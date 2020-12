Kreis Bad Kreuznach

Vier Tage nach Corona-Fall 1 in Stadt und Kreis Bad Kreuznach: Die Zahl der Infizierten steigt weiter, am Donnerstag waren es angeblich zwölf. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Weil die Symptome eben nicht bei jedem sofort zutage treten, er aber andere infizieren kann. Fakt: Überall nehmen die Fallzahlen schlagartig zu, warum also nicht auch in Stadt und Kreis KH?