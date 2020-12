Corona: Den Viren keine unnötigen Chancen geben

Kreis Bad Kreuznach

Die Malteser bieten Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinanwärter und Qualifizierungskurse für Pflegekräfte an. Für den Ausbildungsbereich gelten derzeit besondere Vorschriften, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Die Übungsgruppen dürfen nur noch mit maximal vier Personen besetzt sein, und die Kurse müssen in gut belüfteten Räumen stattfinden“, erläutert Roland Baer. Außerdem müssen die Teilnehmer Abstand zueinander halten. Bei Reanimationsübungen muss nach jedem Durchgang die Übungspuppe mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. Baer weist zudem darauf hin, dass die Hilfs- und Rettungsdienste Ansprechpartner für Personen sind, die sich wegen Erkrankung in Hausquarantäne befinden und niemanden haben, der für sie Einkäufe erledigen. Andernorts hätten bereits Mitarbeiter der Malteser Einkäufe für diesen Personenkreis übernommen.