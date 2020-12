Bad Kreuznach

Die Zelte zwischen unzähligen Bäumen im Wald oben auf dem Kuhberg aufschlagen? Was vergangenes Jahr an Natur im Kinderdorf geboten war, konnte dieses Jahr aufgrund von Corona nicht umgesetzt werden. Man könnte nun annehmen, dass das diesjährige Alternativprogramm nicht mithalten kann. Doch die Kids kommen auch in der etwas vereinfachten Form voll auf ihre Kosten, dank Danielle Schulz, Adrian Kroll und ihren acht Betreuerinnen der Mühle.