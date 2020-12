Wallhausen/Waldböckelheim

An der Geschwister-Scholl-Schule in Wallhausen und Waldböckelheim ist eine Notbetreuung eingerichtet, bislang ist der Bedarf überschaubar, wie Schulleiterin Petra Kohrs auf Anfrage des „Oeffentlichen“ erklärt. Am Dienstag kamen drei Schüler, deren Eltern zum Kreis der Berechtigten gehören, nach Wallhausen in die Schule, in Waldböckelheim gab es keinen Bedarf. Am Mittwochmorgen hatte Grundschulleiterin Maike Flegerbein in Wallhausen lediglich einen Schüler zu betreuen.