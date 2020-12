Corona: Am Wochenende 35 Neuinfizierte im Kreis Bad Kreuznach

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist seit dem letzten Update (Samstag, 28.November, 11 Uhr) um 22 gestiegen und liegt nun bei 1503. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt am Wochenende 35 Neuinfizierte.

In der Gesamtzahl (1503) enthalten sind auch die bisher insgesamt 920 (+0) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die zehn verstorbenen Personen. Aktuell stehen somit 573 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes. 22 dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Betroffene Gebietskörperschaften: Stadt Bad Kreuznach (253), Verbandsgemeinde Rüdesheim (78), Verbandsgemeinde Nahe-Glan (139), Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (38), Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg (41), Verbandsgemeinde Kirner-Land (24). Neufälle insgesamt im Landkreis innerhalb der letzten 7 Tage: 259; Neufälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage: 164,5.