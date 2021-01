Corona: 42 Neuinfizierte im Kreis Bad Kreuznach und ein weiterer Toter

In der Gesamtzahl enthalten sind die 1913 (plus 45) aus der Quarantäne Entlassenen und die Verstorbenen. Zwischenzeitlich ist ein weiterer Toter (insgesamt 42) zu beklagen: ein 79-Jähriger. Aktuell werden 965 Infizierte vom Gesundheitsamt betreut; davon sind 36 in stationärer Behandlung.

Die Fallverteilung: Stadt Bad Kreuznach 450, Verbandsgemeinde Rüdesheim 127, VG Nahe-Glan 175, VG Bad Kreuznach 63, VG Langenlonsheim-Stromberg 81 und VG Kirner Land 69. Neufälle im Kreis in den vergangenen sieben Tagen: 249; Neufälle pro 100 000 Einwohner in dieser Zeitraum: 158,1.