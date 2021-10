Kreis Bad Kreuznach

Corona: 21 weitere Infektionen

Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Bad Kreuznach ist am Wochenende um 21 gestiegen (Samstag plus 13, Sonntag plus 8). Seit Pandemiebeginn infizierten sich 7068 Menschen. Neun Personen sind in stationärer Behandlung, davon sind vier Personen vollständig geimpft. Insgesamt sind bisher 143 Personen an der Infektion verstorben. Aktuell stehen 202 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle.