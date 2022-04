Die hohe Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen haben das Geschäftsjahr 2021 der Commerzbank im Raum Bad Kreuznach mit den Filialen in der Kreisstadt und in Ingelheim geprägt und für starkes Wachstum gesorgt. Das Depotvolumen stieg um 10 Prozent auf 138 Millionen Euro, schreibt die Bank in einer Pressemitteilung zum Geschäftsjahr. Sie betreut im Marktbereich Bad Kreuznach 19.700 Privat- und Firmenkunden.