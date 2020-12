Bad Kreuznach

Wie in einem schlechten Film fühlen sich derzeit Hans-Georg Sawatzki und sein Sohn Johannes. Die beiden Kreuznacher leiten das Cineplex-Kino in der Kreuzstraße, das am Montag erneut, wie schon im Sommer, seine Türen schließen musste. Dieses Mal für vier Wochen. Der neue, von der Bundesregierung verhängte Teil-Lockdown verlangt es.