Eine Hilfsaktion für eine Mitschülerin hat die Schülervertretung (SV) am Paul-Schneider-Gymnasium in Meisenheim in Gang gesetzt: Mit der Petition „Sign for MECFS“ wenden sich die jungen Leute an den Bundestag, um die Erforschung einer bis dato wenig beachteten Erkrankung sowie die Behandlung und Versorgung der Betroffenen zu erreichen.