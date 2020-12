Ingelheim

Ein 14-jähriger ehemaliger Schüler der Bilingualen Montessori Schule (BMS) hat durch Andeutungen eines Amoklaufs in einer Chatgruppe einen Großeinsatz der Polizei in Ingelheim ausgelöst. Letztlich kam niemand zu Schaden, der 14-Jährige konnte in Hessen angetroffen werden. Er sei wohlauf, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mainz auf Anfrage unserer Zeitung.