Plus Norheim

CDU-Mitglied, aber für Freie Liste im Rennen: Uwe Sax will ein Ortschef für alle Norheimer sein

Von Josef Nürnberg

i Uwe Sax möchte im Falle seiner Wahl ein Bürgermeister aller Norheimer sein. Foto: Josef Nürnberg

CDU-Mitglied Uwe Sax tritt bei der Wahl um das Amt des Ortsbürgermeisters am Sonntag, 10. November, für „100 Prozent – Freie Liste Ortsgemeinde Norheim“ gegen den CDU-Kandidaten Tristan Heringklee an. Im Gespräch mit dem „Oeffentlichen“ unterstrich Sax, dass er im Falle einer Wahl Bürgermeister aller Norheimer sein will und die gute sowie effektive Arbeit des noch amtierenden Ortsbürgermeisters Kai Michelmann (ebenfalls Freie Liste) fortsetzen möchte.