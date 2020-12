Kreis Bad Kreuznach

Das Signal ist klar: Ich will in der Bundespolitik bleiben. Julia Klöckner (47) tritt im September 2021 für die CDU in Wahlkreis 201 Bad Kreuznach/Birkenfeld an, bewirbt sich nach mandatslosen Jahren als Ministerin erneut und damit zum vierten Mal um einen Bundestagssitz.