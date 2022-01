Von den vier bislang präsentierten Kandidaten für die Wahl des Bad Kreuznacher Oberbürgermeisters am 13. März ist sie bislang noch die große Unbekannte: Sabine Drees hat es aus dem Norden an die Nahe verschlagen. Münster, Wiesbaden, Köln, Oldenburg, dazu viele Auslandsaufenthalte in ihrer Funktion beim Deutschen Städtetag – so lesen sich die Stationen der 57-Jährigen, die für die CDU ins Rathaus einziehen möchte.