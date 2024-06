Plus Kreis Bad Kreuznach CDU-Frau mit Sinn fürs Brückenbauen: Julia Klöckner will im Bad Kreuznacher Kreistag bleiben Von Cordula Kabasch i Julia Klöckner gehört dem Kreistag bereits seit 2001 an und will wieder in das Gremium einziehen. Ihr sind Fragen rund um Wirtschaftsförderung, Mobilität und Gesundheitsversorgung wichtig. Foto: Cordula Kabasch Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Bundes-CDU gehört bereits seit 2001 dem Gremium an Nahe und Glan an. Sie will sich auch nach den Kommunalwahlen am 9. Juni dem Alltag der Bürger widmen. Lesezeit: 3 Minuten

Den Kreistag kennt die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner seit mehr als 20 Jahren: 2001 zog sie erstmals in das Gremium ein und gehört ihm seitdem ununterbrochen an. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni will Klöckner, die auf Platz 2 der Liste der Kreis-CDU steht, wieder in den Kreistag einziehen. „Mir ist ...