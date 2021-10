Es sollte das Tor zur Bundesgartenschau (Buga) werden: der Stadteingang West in Bingen. Doch daraus wurde nichts. Denn in einer Bürgerbefragung votierte die Mehrheit der Binger Bürger gegen das Vorhaben. Dabei soll in neun Jahren die Bundesgartenschau zwischen Bingen und Koblenz stattfinden.