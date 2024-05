Plus Hochstetten-Dhaun

CDU im Kirner Land: Offene Diskussion über Sicherheit und Gesundheit

i Der Fraktionsvorsitzende der Landtags-CDU, Gordon Schnieder (stehend) ging offen in die Debatte, ebenso (v.li.) Landrätin Bettina Dickes und die Kirner Christsdemokraten Claus Tressel und Michael Kirschner. Foto: Robert Neuber

Die Christdemokraten im Kirner Land hatten am Freitag für den Diskussionsabend in Hochstetten-Dhaun die zwei Themenbereiche Sicherheit und Gesundheitsversorgung in den Fokus gestellt. Und es wurde von den Politgrößen der Partei offen diskutiert.