Simmertal/Kirn

Die Campingplatzbetreiber stehen in den Startlöchern und scharren mit den Hufen – sie haben die Botschaft der Rückkehr ihrer Gäste, wenn auch unter Auflagen, herbeigesehnt: Ab 13. Mai dürfen Dauercamper mit eigenem WC und Dusche in ihrem Wohnwagen anrücken . Und in einem weiteren Schritt sind ab Montag, (18. Mai) dann weitere Lockerungen möglich – allerdings mit Auflagen, Schutzvorkehrungen, Sanitärplan und Dokumentationspflicht der Anwesenden.