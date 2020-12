Oberhausen/Nahe

Foekjes Lachen ist ansteckend – und genau das, was Touristen, die am Oberhausener Campingplatz Nahetal ankommen, brauchen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen. Mitte März und damit im beginnenden Lockdown haben die beiden Eigentümer, Erzieherin Foekje de Boer (57) und ihr Schwager Bob Bouma (50), von Beruf Heizungsinstallateur, ihren Platz freiwillig geschlossen. Seit 13. Mai ist er wieder geöffnet.