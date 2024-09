Plus Frei-Laubersheim Bustransfer von Frei-Laubersheim nach Neu-Bamberg: Pünktlich daheim ist die Ausnahme Von Markus Kilian i Nach der letzten Stunde fahren gegen 13 Uhr viele Frei-Laubersheimer Grundschüler mit dem Bus nach Hause. Auch die aus Neu-Bamberg – aber der zuständige Bus der Linie 228 wurde gestrichen. Stattdessen soll die Linie 224 die Schüler befördern. Doch dabei gibt es Probleme. Foto: Markus Kilian Häufig kommt sie gar nicht oder zu spät: Die Buslinie 224 soll die Grundschüler transportieren, aber sie bereitet Kindern, Eltern und Lehrern viele Sorgen. Eine Rektorin und eine Mutter äußern sich – und der KRN-Geschäftsführer. Lesezeit: 3 Minuten

Kurz vor 13 Uhr am vergangenen Donnerstag in der Frei-Laubersheimer Schulstraße: Einige Grundschüler aus Neu-Bamberg tummeln sich an der Bushaltestelle wenige Meter von der Schule entfernt an der Kreuzung Backhauspforte, zwei Lehrer beaufsichtigen sie. Immer wieder gebannte Blicke nach links, nach rechts. Kommt der Bus? Und wenn ja, hält er ...