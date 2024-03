Plus Kreis Bad Kreuznach Busstreik: Bis Samstag geht bei der Kommunalverkehr Rhein-Nahe nichts Von Robert Neuber i Vollstopp: Die Busse der Kommunalverkehr Rhein-Nahe sowie sämtlicher Subunternehmer stehen am Donnerstag und Freitag still. Foto: Markus Kilian Lesezeit: 1 Minute Nach Scheitern der Tarifgespräche mit den Arbeitgebern ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Donnerstag, 29. Februar, ab 3 Uhr morgens zum zweitägigen Streik auf. Betroffen davon sind damit auch sämtliche Betriebe und Standorte der KRN-Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH – also auch die Stadt Bad Kreuznach und der Nahe-Raum.

Die KRN-Führung bestätigt dies: Es werde am Donnerstag wie am Freitag kein Bus fahren, die KRN ist komplett lahmgelegt, auch die Fahrten der Subunternehmer. Das betrifft natürlich auch den Schülertransport. Es wird damit gerechnet, zum Samstag wieder in den planmäßigen Betrieb einsteigen zu können. Wie der Rhein-Nahe-Verkehrsverbund (RNN) mitteilt, sind auch ...