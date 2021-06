Bad Kreuznach

Busfahrerstreik ab Montag: Stadtbus Bad Kreuznach GmbH auch betroffen

Die Bad Kreuznacher Stadtbusse werden in der kommenden Woche bestreikt. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi finden die angekündigten siebentägigen Streikmaßnahmen im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz ab dem 7. Juni, 3 Uhr, bis zum Ablauf der Schicht am 13. Juni statt.