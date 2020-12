Bad Kreuznach

Nun rollen die Bagger endlich an: Am Dienstag war Spatenstich im zukünftigen Solarquartier im Baugebiet „In den Weingärten II“ im Südosten der Stadt. Zwar hat sich der Start der Bauarbeiten unter anderem wegen der Suche nach einem passenden Energieanbieter um ein Jahr verzögert, doch dem Interesse an den Häusern scheint das keinen Abbruch zu tun.