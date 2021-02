Seit dieser Woche unterstützen acht Bundeswehrsoldaten in vier Seniorenheimen im Landkreis bei der Abnahme von Schnelltests von Besuchern, externen Helfern sowie den Pflegedienstmitarbeitern in den Einrichtungen. „Wir sind dankbar, dass die Bundeswehr an vielen Stellen unterstützt, wo Not herrscht“, sagte Landrätin Bettina Dickes am Donnerstagvormittag.