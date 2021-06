Gensingen

Bundestagsliste der Landes-SPD: Joe Weingarten auf Platz 14 gelandet

Die Landes-SPD hat in der Nahetal-Arena in Gensingen am Samstag ihre Bundestagsliste aufgestellt: Der amtierende Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler (Südpfalz) führt diese an. Joe Weingarten, seit 2019 Bundestagabgeordneter sowie aktueller Bundestagskandidat im Wahlkreis 201 Birkenfeld/Bad Kreuznach, landete auf Platz 14 der Landesliste. Er erhielt 137 Jastimmen, 41 Neinstimmen und 16 Enthaltungen.