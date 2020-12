Guldental

1979: Hans-Jürgen Döhren und seine Frau Birgit fahren in ihrem Peugeot 404 an einem kleinen Coupé vorbei, einem Alfa Romeo GT 1300 Junior von Designer Carrozzeria Bertone. „Was für ein schönes Auto“, schwärmen beide sofort. Heute gehört das Dortmunder Paar, das seit vier Jahrzehnten in ihrem Häuschen auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück am Guldentaler Krückenmorgen lebt, zur Fan- und Kennergemeinde der 110 Jahre alten italienischen Automarke.