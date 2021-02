Preisabsprachen zwischen 2002 und 2016: Das Bundeskartellamt hat gegen drei Stahlschmieden, darunter die ehemalige Bad Sobernheim-Bockenauer Johann Hay GmbH & Co. KG Automobiltechnik (seit 2016: Musashi Seimitsu, Industry Co., Ltd) und zwei verantwortliche Mitarbeiter Bußgelder in Höhe von rund 35 Millionen Euro wegen unzulässiger Absprachen verhängt. Das ist der Homepage des Kartellamtes zu entnehmen.