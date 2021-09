„Artenvielfalt am Rothenberg” heißt ein gelungenes Bürgerprojekt. Männer und Frauen haben es mithilfe des Bauhofs der Ortsgemeinde im Laufe des Jahres auf einer Streuobstwiese am Wirtschaftsweg unterhalb der Weinbergslage Rothenberg in einer Fülle ehrenamtlicher Arbeitsstunden umgesetzt.