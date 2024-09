Bürgermeisterwahl in Gensingen bleibt spannend: Pieroth kann die Wahl noch nicht für sich entscheiden

Die Ortsbürgermeisterwahl in Gensingen bleibt weiterhin spannend. Die Bürger müssen noch einmal zur Wahlurne. Es steht eine Stichwahl an.

Gensingen. Bei der am Sonntag stattgefundenen Ortsbürgermeisterwahl in Gensingen fehlten dem parteilosen René Pieroth 66 Stimmen, um direkt gewählt zu sein. Mit 704 Stimmen liegt er vor Pascal Leclerc (FWG). Auf ihn entfielen 638 Stimmen. Lediglich 150 Wähler haben bei Emine Genc (Bürgerliste) ihr Kreuz gemacht. Die Stichwahl findet in 14 Tagen, am Sonntag, 22. September, statt. edi