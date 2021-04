Zumindest weiß man, wer es nicht wird. Wen die CDU ins Rennen um den Bürgermeisterposten (so nennt sich in Bad Kreuznach das Amt des Zweiten hauptamtlichen Beigeordneten) schicken wird, ist nach der virtuellen Castingrunde am Samstag aber weiterhin unklar. Per Videokonferenz haben sich Andreas Ebisch und Andreas Steeg der CDU-Fraktion und den Parteivorstandsmitgliedern vorgestellt.