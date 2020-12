Bad Kreuznach

Die Kreuznacher werden um ihre Gradierwerke kämpfen. Nach der Entscheidung des Finanzausschusses, zwei der Wahrzeichen im Salinental künftig aus der Unterhaltung zu nehmen, hat sich postwendend die Initiative „Rettet das Salinental“ gebildet. Am Sonntag hatten die Organisatoren zu einem Picknick auf der Wiese zwischen dem Gradierwerk am Freibad und dem an den Sportplätzen eingeladen. Rund 70 Personen folgten dem Aufruf der jungen Initiative und demonstrierten mit ihrem Kommen für den Erhalt der Gradierwerke.