Die Postfiliale in Gau-Algesheim wurde am Donnerstagmorgen Ziel eines brutalen Raubüberfalls. Die 62-jährige Inhaberin stand gegen 7:30 Uhr in ihrem Ladengeschäft, als ein Mann hereinkam und die 62-Jährige aufforderte ihm Geld auszuhändigen und sie dabei heftig attackierte.