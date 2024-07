Plus Bad Kreuznach

Brutale Attacke in Hallgarten auf Familienvater: Viele Gerüchte um Kirmesschlägerei im Dorf

i Foto: Christine Jäckel

In Hallgarten ist der Vorfall an der Kirmes im vergangenen Jahr Ortsgespräch. Ein Anwohner wurde in der Nacht zum Kirmessonntag brutal zusammengeschlagen. Er überlebte die Attacke nur mit Glück, hatte durch Tritte mehrere lebensgefährliche Verletzungen.