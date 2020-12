Archivierter Artikel vom 15.07.2020, 15:21 Uhr

Bruschied

Bruschied: Sind Hundehasser unterwegs?

Eine verdächtige Begebenheit aus Bruschied ist der Kirner Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Der Ortsbürgermeister fand in der Bruschieder Gemarkung auf einem Feldweg in Richtung Schneppenbach einen Giftköder, der wohl dort ausgelegt wurde. Das Gift war in einem Stück Wurst versteckt gewesen.