Es war kein gutes vergangenes Jahr für die CDU auf allen Ebenen. Nach Pleiten, Pech, Pannen und Wahlniederlagen soll es nun ein neuer Bundesvorsitzender richten. Friedrich Merz steht nach überzeugender Mitgliederbefragung am Samstag zur Wahl durch den Bundesparteitag. Wir haben an der regionalen Parteibasis ein nicht repräsentatives Stimmungsbild eingeholt. Steht Merz für den Aufbruch? Kann die CDU mit ihm Wähler zurückgewinnen? Was wünschen Sie sich konkret von Friedrich Merz?