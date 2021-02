Das Thema „Reine Briefwahl“ am 14. März ist durch: Der 18. Landtag wird als Mix aus Präsenz- und Briefwahl bestimmt. Und dennoch: Um in der Pandemie ein kontaktloses Kreuzchenmachen zu ermöglichen, wird die Wahl per Brief intensiv beworben. Prognose allerorten: Das dürfte die stärkste Briefwahl seit vielen Jahren werden.