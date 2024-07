Plus Bretzenheim

Bretzenheimer Rat bremst Stimmenkönig aus: Sascha Schneider unterliegt bei Beigeordnetenwahl

Von Dieter Ackermann

i VG-Bürgermeister Michael Cyfka (Mitte) gehörte zu den ersten Gratulanten der neuen Bretzenheimer Gemeindespitze. Außer Peter Biegel (von links), Kurt Freis und Olaf Budde ist mit Angelika Seidel in dieser Runde erstmals eine Frau vertreten. Foto: Dieter Ackermann

Erstmals in der Geschichte der Gemeinde Bretzenheim ist mit Angelika Seidel (FWL) eine Frau in der Verwaltungsspitze vertreten. Nach der Verpflichtung der 19 anwesenden Ratsmitglieder durch Ortsbürgermeister Olaf Budde (CDU), der von dem Ersten Beigeordneten Peter Biegel (FWL) in der konstituierenden Ratssitzung ernannt wurde, wurde Biegel mit 19 Stimmen ebenso wiedergewählt wie der weitere Beigeordnete Kurt Freis (CDU).